Ciclismo Allievi. Coppa Liberazione. Biassono a testa alta

Con quattro atleti nei primi dieci classificati l’Unione Sportiva Biassono esce a testa alta dalla Coppa della Liberazione-Trofeo Greppi per la categoria allievi che si è disputata ieri a Donoratico, in provincia di Lucca. Achille Bellato, quindicenne di Seveso, ha sfiorato il successo conquistando la seconda posizione alle spalle del toscano Emanuele Tarabori della Montecarlo Ciclismo. Epilogo in volata con Bellato e altri cinque compagni di avventura a giocarsi la vittoria dopo una corsa di 61 chilometri condotti a oltre 41 km orari. Tra i protagonisti di giornata anche il lissonese Nicolas Stefano Tringali (Pedale Senaghese) che chiude in quinta posizione, mentre Alessandro Velludo (Biassono) si piazza al sesto posto anticipando i compagni di squadra Davide Gileno (settimo) e Filippo Colella (ottavo). Nel complesso un’ottima prova quella dei giovani brianzoli che fuori regione hanno dimostrato di tenere il passo delle migliori formazioni.

Dan.Vig.