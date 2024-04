Ciclismo Allievi. Davide Gileno centra il bersaglio a Graffignana Il Bikefestival del Lodigiano vede trionfare l'Unione Sportiva Biassono con la vittoria di Davide Gileno nella categoria allievi. Ottimo terzo posto per Filippo Colella e ottavo per Pietro Cermenati. La corsa, valida per il 7° Memorial Franco Ghelfi, si è svolta su 8 giri del circuito con una fuga decisiva di Mattia Moretti.