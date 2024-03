Ciclismo Allievi. Pesenti e Bellato, fuga capolavoro. Biassono concede il bis in Coppa Cei

A distanza di 12 mesi, sempre sotto lo stesso striscione di arrivo, l’Unione Sportiva Biassono concede il bis nella classica Coppa Giuseppe Cei per la categoria allievi. Dopo il successo del lissonese Achille Pozzi nel 2023, questa volta è toccato al biker Simone Pesenti scrivere il suo nome nell’albo d’oro della gara di Monte San Quirico in provincia di Lucca. Ma questa volta è stata doppietta per i colori brianzoli visto che al secondo posto si è classificato il sevesino Achille Bellato.

E c’è pure la settima posizione di Filippo Colella a completare una giornata fantastica per il team di Ivano Maino. L’accoppiata Pesenti-Bellato ha avuto il coraggio e la forza di attaccare dopo appena 25 chilometri dalla partenza. Un’azione incredibile che ha portato i due giovani biassonesi fino alla conclusione con poco più di mezzo minuto di vantaggio sui più immediati inseguitori regolati dal figlio d’arte il toscano Luciano Gaggioli. La Coppa Cei, prova Hors-Category dell’Oscar TuttoBici, rimane dunque in Brianza e nella sede dell’Unione Sportiva Biassono. Ordine d’arrivo. 1. Simone Pesenti (US Biassono) km 60 1h 31’ media/h 39.560; 2. Achille Bellato (US Biassono); 3. Luciano Gaggioli (Team Valdinievole); 4. Pietro Menici (Fosco Bessi Calenzano); 5. Edoardo Orengo (Nuova Ciclistica Arma); 6. Cerame; 7. Filippo Colella (US Biassono); 8. Carosi; 9. Cingolani; 10. Riccadona.

Danilo Viganò