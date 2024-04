Ciclismo. Alma Juventus sul podio a Bastia Umbra: Uguccioni chiude terzo, Sgherri a ruota

Samuele Uguccioni terzo e Mirko Sgherri ha sfiorato il podio a Bastia Umbria, dove gli Allievi dell’Alma Juventus dei diesse Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli hanno affrontato i ventitré giri del circuito cittadino per complessivi 46 chilometri. Sviluppatasi sempre a ritmi sostenuti, con una media attorno ai 45 km/h, la gara ha registrato azioni significative anche ad opera degli altri arancio-aragosta Alessandro Baldelli, Tommaso Buscaglia, Youssef Dahani, al debutto in categoria, Matteo Magnoni e Tommaso Arduini, mentre Luca Conti ed Omar Dahani sono stati costretti a ritirarsi per problemi diversi. A quattro giri dal termine Uguccioni si è ritrovato in fuga con Giacomo Campidelli e Michele Cacchio della Fiumicinese di Sant’Angelo, che hanno capitalizzato il vantaggio di appartenere alla stessa società precedendolo al traguardo. Alle loro spalle, Sgherri e (ottavo) Magnoni. Medesimo tracciato per gli Esordienti del ds Gabriele Gorini, che però hanno dovuto svolgere dieci giri coi 2° anno e tredici coi 1° anno. Diego Giannetti ha chiuso ottavo, ma anche i compagni di squadra Simone Ringhini e Riccardo Agostini si sono comportati bene tentando entrambi un allungo. Sfortunato invece tra i più grandi Marco Amadori, obbligato ad abbandonare da una caduta avvenuta in curva nel momento in cui era davanti. Nel rush finale la vittoria è andata all’ex corridore del sodalizio fanese Davide Sdruccioli, attualmente in forza al Team Cingolani di Pianello di Ostra, in mezzo al gruppo Kevin Piccioli.

b. t.