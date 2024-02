Ciclismo. Altro colpo per il team Soudal. La campionessa Mairhofer

Dopo la campionessa europea, la tedesca Adelheid Morath, un altro colpo da novanta per il Team Soudal Montemurlo con l’accordo biennale (2024-2025) siglato con la Campionessa Italiana Marathon Sandra Mairhofer. E questo accordo con le due forti rappresentanti femminili è il segno del nuovo progetto del Team Soudal anche in questa categoria. La Mairhofer vinse il titolo a Telve lo scorso luglio, ultimo successo di una carriera che l’ha vista protagonista nel Cross Triathlon e Winter Triathlon. Trentuno anni, la bionda della Val Pusteria si è trovata due volte sul podio iridato del Winter Triathlon (2021 e 2023), due su quello del Campionato Europeo (2022 e 2023) e due su quello del Campionato Italiano nel 2019 e 2023. Pochi atleti hanno ottenuto più podi di Sandra Mairhofer che nelle ultime due stagioni è stata una delle atlete più forti, anche nel Cross Triathlon dove ha vinto per due anni consecutivi il titolo mondiale (2022 e 2023) e il titolo nazionale nel 2020 e 2023. Nella stagione estiva di triathlon, Mairhofer è stata protagonista gareggiando con le migliori atlete d’Europa togliendosi bellissime soddisfazioni, ed è stata Campionessa Europea nel 2021 e 2022 e vice campionessa nel 2023, conquistando la medaglia d’argento ai Mondiali in Trentino lo scorso settembre. Un Team Soudal sempre più ambizioso per il futuro. Antonio Mannori