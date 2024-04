Ciclismo amatori. Orlando piazza la zampata, Beoni è terzo

Il Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine continua a mietere successi tra i Cicloamatori. La squadra di Giussano torna da Garlasco, in provincia di Pavia, con la vittoria di Roberto Orlando, prima stagionale per il portacolori della formazione di Giancarlo Frigerio. Orlando svetta come una sfreccia al traguardo Pavese dove supera la concorrenza e il compagno di club Filippo Beoni che grazie alla terza posizione completa la festa per i colori del sodalizio giussanese. "Questo è l’anno in cui stiamo emergendo su tutti i percorsi e in ogni località di corsa - ha dichiarato patron Frigerio -. E sempre con diversi corridori, questo significa che il gruppo è coeso. Orlando e Beoni ci hanno regalato questa nuova soddisfazione, ma siamo già pronti a riceverne altre".

Dan.Vig.