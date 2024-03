Ciclismo amatori. Silvano Bottarelli infila il successo numero 2. Il Team Frigerio sorride

Il Team Frigerio Viaggi Jo.We SlopLine si ripete: nella gara di Copiano, in provincia di Pavia (quinta manche del Gran Premio d’Inverno cicloamatori) Silvano Bottarelli fa centro per la seconda volta in questa stagione. L’amatore del sodalizio di Giussano aggiorna il proprio carnet superando al traguardo Fabio Galloni, del team Dimmidisi Cycling, mentre con la terza posizione Mirco Merlo completa il trionfo per la formazione brianzola presieduta da Giancarlo Frigerio. "Il risultato di Copiano rappresenta il frutto di un’ottima condotta in gara - spiega Frigerio -. Gli atleti sono nel pieno di una forma in crescita e stanno dimostrando di avere una marcia in più. Mi soffermo su Bottarelli e le sue prestazioni, di buon auspicio per il prosieguo del calendario". E mancato invece all’appuntamento con la vittoria Carlo Solcia che, a Borghetto Lodigiano, si è classificato al secondo posto.

Dan.Vig.