Ciclismo amatoriale. Il Team Frigerio presenta i suoi 17 uomini d’oro

È stata presentata alla Slab SlopLine di Lecco la formazione amatoriale del Team Frigerio Viaggi-Jowe SLP 2024. La squadra di Giancarlo Frigerio è forte di 17 corridori e punta a vincere le gara più importanti del calendario cicloamatoriale regionale e nazionale. "Il ciclismo amatoriale è una mia grande passione - ha spiegato Frigerio -, e quello di dar vita a un team competitivo è un primo passo per crescere. Il nostro è un gruppo affiatato. Mi entusiasma collaborare con Jowe SLP che considero amici e persone davvero appassionate". Nessuna pressione da parte di Frigerio, ma la squadra ha bisogno di sentire la responsabilità per riuscere a rendere meglio. Il Team Frigerio Viaggi-Jowe SLP è pronto a rimettersi in gioco per ripetere, se non migliorare, l’ottimo 2023. L’organico è composto da Enrico Agazzi, Filippo Beoni, Gianluca Bosio, Silvano Bottarelli, Michele De Pinto, Gianfranco Fantini, Giuseppe Frigerio, Dino Gallinini, Mirco Merlo, Francesco Moruzzi, Roberto Orlando, Angelo Panzeri, Renzo Pedretti, Gianluigi Piacentini, Fabio Sacchi, Carlo Solcia e Sergio Trevisan.

Danilo Viganò