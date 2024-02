Ciclismo. Anche il belga Museeuw alla Geogravel Tuscany

La seconda edizione della GeoGravel Tuscany in programma a Pomarance è ancora lontana essendo prevista nei giorni 1 e 2 giugno, ma per questa attesa manifestazione c’è una notizia davvero importante. In qualità di ospite d’onore ci sarà quest’anno il belga Johan Museeuw che ritroverà l’ex compagno di squadra nella Mapei e nella Quick-Step, Paolo Bettini. Due campioni del mondo, due ex compagni di squadra, due veri amici. Il belga è stato uno dei più grandi specialisti delle Classiche del Nord-Europa, vincendo tre Parigi-Roubaix e tre Giri delle Fiandre, tanto da meritarsi la definizione di "Leone delle Fiandre". È stato l’emblema del ciclismo fiammingo, ma l’Italia è sempre rimasta nel suo cuore anche grazie ai cinque anni in cui ha militato per la Mapei. Un’amicizia tra i due che non si è mai interrotta, ed all’inizio del mese di giugno li ritroveremo assieme in bici, non più sulle pietre del Nord, ma sulle Strade Grigie delle Toscana. La GeoGravel Tuscany è un vero e proprio festival del gravel alla scoperta delle Colline Metallifere e della Geotermia toscana. L’evento inizierà nel pomeriggio di sabato 1 giugno con l’apertura del GeoVillage al Piazzone di Pomarance. Da lì partiranno inoltre le varie gare in programma per sabato 1 giugno (percorso ultra) e domenica 2 giugno (percorsi lungo, medio e corto) per una due giorni da non perdere.

Antonio Mannori