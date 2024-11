Ciclismo & Podismo, tornano la Scarpirampi e il Trail della Calvana

Prato, 7 novembre 2024 - Ciclisti e podisti saranno impegnati domenica mattina 10 novembre sul crinale della Calvana da S.Lucia di Prato a Vernio sul tradizionale percorso di circa 30 chilometri, nella 31^ edizione della Scarpirampi e nel 13^ Trail della Calvana. Due celebri ed affermate manifestazioni, con partenza dal Circolo Arci “Paolo Rossi” di S.Lucia, ed arrivo nella piazzetta tra il Comune e la chiesa a San Quirico di Vernio. Alle 8,20 il via al Trail per i podisti, mentre alle 8,30 scatteranno i biker ed i podisti che formano le varie coppie. Percorso ed arrivo identico dopo aver attraversato le zone di San Leonardo, Faltugnano, Savignano, Sofignano, Aia Padre (il punto più alto a quota 809 metri), Monte Il Prataccio, Montecuccoli, Rifugio della Cupola con discesa per l'arrivo a S.Quirico di Vernio. Verranno premiate le prime 10 coppie. Premi speciali per le prime 3 coppie miste e le prime 3 femminili. L’organizzazione del negozio “Il Campione” e di Silvano Melani con la collaborazione della Lega Uisp, della Asd Promozione Prato, dei comuni di Prato e Vernio, della Onlus “Regalami un Sorriso”. Prima della partenza verranno ricordati Nedo Coppini, indimenticabile fotografo pratese de La Nazione e Piero Sambrotta ideatore della gara assieme a Silvano Melani.