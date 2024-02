Ciclismo, annata speciale per il Gruppo Sportivo Stabbia

Stabbia,5 febbraio 2013 – E’ l’anno del Cinquantenario di attività, e quindi una stagione speciale e particolare, per il Gruppo Sportivo Stabbia Ciclismo che la festeggerà nel mese di maggio quando sarà organizzata le tradizionale giornata ciclistica con gare per allievi e juniores. Ma intanto nella serata di sabato prossimo 10 febbraio presso il locale Circolo XXIII Agosto, si svolgerà la presentazione delle squadre per la prossima stagione ciclistica, quella juniores griffata G.S. Stabbia Dover Andia Fora, e quelle del Team Valdinievole (giovanissimi, esordienti, allievi) con il quale la società stabbiese presieduta da Luciano Benvenuti, dirigente storico, appassionato, ed esempio di serietà, ha un accordo di collaborazione da due anni. Aggiungiamo che Benvenuti è tra i fondatori della società nata nel 1974, e che la squadra juniores 2024 avrà ben sei atleti provenienti dalle file allievi del Team Valdinievole con una novità tecnica garantita dall’ex professionista Fabio Sabatini che farà parte dello staff tecnico. Saranno comunicati anche gli sponsor ufficiali che affiancheranno quelli tradizionali come il Calzaturificio Dover, la Zincografia Empolese e la Gifra Service, con la presenza dei rappresentanti del Comitato Regionale Toscana, e delle istituzioni ad iniziare dal Comune di Cerreto Guidi.