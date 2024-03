Ciclismo. Anniballi su tutti nel traguardo di Civitanova

Con una grande volata, Lorenzo Anniballi (Team Technipes in Emilia Romagna) si è aggiudicato il 12° Gran Premio Dell’Industria – 7° Memorial Cesare Lattanzi gara ciclistica nazionale per dilettanti Elite e Under 23 che si è corsa a Civitanova per l’organizzazione della Cam Fermo – Costruzioni Ambiente. Il corridore di Riccione sul traguardo ha preceduto Matteo De Monte (Zalf Euromobil Desiree Fior) e Francesco Di Felice (Maltinti Lamp.Banca Cambiano).

Al via di questa gara si sono presentati in 148 in rappresentanza di 24 formazioni, tra queste anche la nazionale ucraina, la messicana Monex Pro Cycling Team e l’inglese Zappi Racing Team. Si è gareggiato sulla distanza di 105 km ricavati in un anello di 3,5 km, nella zona industriale. Alla presenza di Marino Amadori, commissario tecnico degli Under 23, l’impegno degli atleti non è mancato e la corsa è stata piacevole e avvincente. Prima della partenza è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gianluigi Parenti, ds della Sestese scomparso pochi giorni fa. La bandierina a scacchi della partenza è stata abbassata da Claudio Morresi, vice sindaco di Civitanova, e dalla moglie di Cesare Lattanzi.

Il gruppo ha sempre controllato i tentativi di fuga e al traguardo volante di metà gara, la vittoria è stata ad appannaggio di Mattia di Felice (MG K VIS – Color For Peace). Uno dei più attivi nella seconda parte della gara è stato l’inglese Wood (Zappi Racing Team). Il gruppo ha respinto ogni tentativo di attacco e alla fine la volata è stata inevitabile con Anniballi che ha messo la sua ruota davanti a quella di De Monte e Francesco Di Felice.

Durante la gara anche Francesco Acquaroli, presidente della Regione, ha voluto rendersi conto della manifestazione complimentandosi con gli organizzatori.