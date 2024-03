Ciclismo: appuntamento a Pasquetta per esordienti e allievi. Coppa di Montevarchi. Saranno in 360 al via

MONTEVARCHI

È festa del ciclismo giovanile lunedì 1° aprile per la Pasquetta 2024 a Montevarchi. Esordienti primo e secondo anno e allievi si contenderanno la Coppa Città di Montevarchi ed il 2° Memorial Renato Sassarelli, ex dirigente del Gs Olimpia Valdarnesi. La società Olimpia vanta 63 anni di attività. Sono pronti per Pasquetta 360 giovani atleti, di cui 190 esordienti e 170 allievi.

"Mai avevamo avuto un numero così alto di partecipanti. Un buon segnale per il futuro", commenta la presidente del Gs Olimpia Francesca Bindi. Gli esordienti del primo anno partiranno alle 9, quelli del secondo alle 11, sullo stesso percorso di Terranuova Lungo Argine Arno, Acquaborra, Levane, e al secondo giro la salita della Querce. Gli allievi inizieranno l’avventura alle ore 14,30, due volte la salita della Querce da Levane, poi la rampa di metri 1500 di Caposelvi (cima oltre il 20 per cento), Mercatale Valdarno, via Sugherella, viale Diaz e Viale Matteotti, dove avverranno le partenze e gli arrivi, davanti al Vecchio Forno Canu. Nel 2023 per gli Allievi vittoria in volata di Giuseppe Sciarra su Giuseppe Pavidi Degli Innocenti e Michele Pascarella.

Giorgio Grassi