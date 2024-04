Ciclismo, arrivo atteso tra le 15.30 e le 16. Domani a Castrocaro il Giro di Romagna

Mancava da 13 anni ma ritorna più interessante e avvincente che mai. Domani riecco il Giro di Romagna, che non si correva più dal 2011, per professionisti: una corsa nata addirittura nel 1910, che ha visto i più forti italiani di sempre arrivare braccia al cielo, da Binda a Coppi (ben tre volte) da Girardengo a Guerra passando per Felice Gimondi, Beppe Saronni... e non poteva mancare nell’albo d’oro neppure il ‘Treno di Forlì’, Ercole Baldini, trionfatore nel 1957.

Organizzato da Extragiro con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e della Società ciclistica Francesco Baracca – storica organizzatrice della corsa – il Giro ritorna in tutto il suo splendore: 196 chilometri con partenza da Lugo e arrivo in viale Marconi nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La partenza vera e propria della corsa è prevista per le 11 con il passaggio, circa 45’ dopo, da Massa Lombarda dove si ritorna un’ora dopo per attraversare successivamente Bagnara ed entrare in provincia di Forlì-Cesena verso le 13.45-14 dopo 123 chilometri di corsa. Dopo circa 130 chilometri e 3 ore di gara inizia la parte più dura con il circuito di Bagnolo – di 12,5 chilometri – da ripetere cinque volte. Si arriva da via Biondina verso via Fratta fino al punto di pendenza massima dell’11%. E la salita, di 3,7 chilometri ha, comunque, una pendenza media del 5,7%.

Dopo aver lasciato Bagnolo, si affrontano gli ultimi 3 chilometri passando da viale Marconi e via Diaz a Castrocaro – che è già stata sede di arrivi di tappa anche al Giro d’Italia – prima dell’arrivo ancora in viale Marconi verso le 15.30-16.

Sono 20 i team che partecipano per un totale di 138 corridori in gara. Spicca, col numero 1 il massese Filippo Baroncini, già campione del mondo su strada Under23 e ora alla Uae Team Emirates (foto sotto), una delle formazioni più forti del mondo e unica squadra World Tour al via (è la stessa di Tadej Pogacar, già vincitore del Tour de France). Con Baroncini c’è anche una delle stelle nascenti del ciclimo mondiale, il 21enne messicano Isaac Romero Del Toro. In gara anche il pro forlivese Matteo Malucelli con la maglia del Team Ukyo.

Inoltre occhio alla formazione con sede a Faenza, il Team Technipes #InEmiliaRomagna, squadra sostenuta da Regione e Apt Servizi, creata da un’idea di Davide Cassani (anche lui vincitore del Giro di Romagna in passato): in gara anche due faentini, Pietro Dapporto e Nicholas Scarpelli.

Ugo Bentivogli