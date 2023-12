Ciclismo: gli auguri di Natale del Comitato Regionale Toscana

Calenzano,23 dicembre 2023 – Il presidente del Comitato Regionale Toscana della Federciclismo, Saverio Metti, ha organizzato una bella serata nella sala del Circolo MCL a Settimello di Calenzano, scopo principale quello di scambiarsi gli auguri di Natale tra i vari addetti del Comitato.

Nelle vesti di conduttore, tra una battuta e l’altra, il presidente Metti ha chiamato i vari addetti delle Strutture, per conoscere una volta di più quello che è stato fatto nel corso dell’ultima stagione e quello in programma con alcune novità per il 2024, dal ciclismo femminile, a quello dell’istituzione di Challenge, al settore della pista, all’attività dei giovanissimi, a quella del fuoristrada, in tema di giudici di gara e di sicurezza alle gare.

La Toscana è attesa da una stagione intensa con la partenza il 29 giugno del Tour de France da Firenze, con le varie prove tricolori in programma a partire dal Campionato Italiano Professionisti (ancora da ufficializzare) da Firenze a Sesto Fiorentino nel ricordo di Alfredo Martini a 10 anni dalla sua morte, ma anche con quelli di enduro (ufficiale lo svolgimento all’Isola d’Elba), crono, esordienti e allievi, donne, pista e qualche altra gara da definire.

Il brindisi finale per gli auguri natalizi, dopo la serata festosa e piacevole ha concluso la simpatica iniziativa confermando lo spirito di gruppo che anima il Comitato Regionale Toscana.

Antonio Mannori