Ciclismo. Barbieri, catena ko . Volata sfumata

Un salto di catena nello sprint finale della seconda frazione dell’UAE Tour nella tappa che si è svolta da Al Mirfa a Madinat Zayed di 113 l’incidente meccanico ha pregiudicato la volata di Rachele Barbieri lanciata ancora a lottare per il podio alle spalle della Lorena Wiebes che ha bissato il successo della prima tappa.Ovvia la delusione per la Barbieri che aveva colto un’ottima seconda piazza nella frazione inaugurale.

"Purtroppo sono incidenti che capitano– ha dichiarato l’atleta di Stella di Serramazzoni – le mie compagne avevano fatto un ottimo lavoro come nella prima tappa e poi la caduta della catena mi ha tagliato fuori dalla lotta per il podio ed ho chiuso 19^. nella classifica generale sono attualmente al terzo posto ma nella tappa che si conclude domani (oggi per chi legge ndr) sulla salita di Jebell Hafet non potrò certo lottare per la classifica e quindi cercherò di tenere tutte le energie per l’ultima tappa di domenica che si concluderà al Louvre di Dubai".

La tappa odierna sarà sicuramente quella che determinerà la classifica finale come lo scorso anno quando si aggiudicò la frazione ed indossò la maglia di leader l’italiana Elisa Longo Borghini.Rachele Barbieri nella tappa di ieri ha corso con la maglia verde della classifica a punti in quanto la Wiebes indossava quella di leader. Come ci ha anticipato la Barbieri portacolori della DSM Firmenich cercherà di consolidare la classifica a punti dove attualmente è al quinto posto con un podio nell’ultima tappa a Dubai. Dopo il positivo debutto nella Challenge di Maiorca il pavuilese Luca Covili ha iniziato da ieri uno stage in altura sull’Etna assieme ad una parte dei compagni di squadra della VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva.L’atleta frignanese rimarrà ad allenarsi in terra siciliana sino al 23 febbraio per rientrare alle corse con il Trofeo Laigueglia il 28 di febbraio.

Andrea Giusti