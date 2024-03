Ciclismo, Belleri vince in volata. Al traguardo del Gp San Giuseppe batte l’agguerrita concorrenza

Michael Belleri ha vinto in volata il 63° Gran Premio San Giuseppe. Soddisfatti gli organizzatori del Velo Club Montecassiano per una gara che anche quest’anno ha saputo divertire gli appassionati. E ora il vincitore Belleri, dell’Hopplà Petroli Firenze, spera di staccare il pass per il professionismo, come capitato a molti che come lui hanno tagliato per primi la linea bianca della gara ciclista di Montecassiano, considerata la Milano-Sanremo dei dilettanti. Secondo posto per Francesco Parravano dell’Aran cucine e terzo Lorenzo Galimberti della Biesse Carrera. Niente da fare per Filippo D’Aiuto, 23enne friulano della General Store, che ha sperato nella vittoria dopo la fuga portata avanti negli ultimi 30 chilometri e terminata a un chilometro dall’arrivo. "Nelle Marche – ha commentato il vincitore – riesco sempre ad ottenere ottimi risultati. Nonostante non avessi più alcun compagno a supporto mi sono lanciato per la volata, stavolta mi è andata proprio bene". Belleri da sei anni corre tra i dilettanti. Un po’ di rammarico invece per Parravano che è stato particolarmente attivo durante tutta la corsa, mentre Galimberti ha accolto positivamente la terza piazza. Anche in questa edizione la corsa è rimasta resta viva fino agli ultimi metri. L’anno scorso è stato Nicholas Tonioli ad imporsi a sorpresa. Quest’anno è toccato a Belleri scrivere il proprio nome nel prestigioso albo d’oro, con una volata a 150 metri dall’arrivo. Soddisfatti gli organizzatori del Velo Club Montecassiano, capitanati dal presidente Enrico Bravi.