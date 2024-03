Ciclismo: Bettiol scavalca Milan nella classifica del Giglio D'Oro

Firenze,19 marzo 2024 - Grazie al brillante successo per distacco nella Milano-Torino e al quinto posto nella Milano-Sanremo, il toscano di Castelfiorentino Alberto Bettiol ha scavalcato il friulano Milan nella classifica del 51° Giglio D’Oro, il prestigioso premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione, organizzato dalla SSDRL Giglio D’Oro presieduta da Lorenzo Carmagnini e da suo padre Saverio, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Calenzano. Il premio quest’anno è giunto alla 51^ edizione, dopo la festosa e grande edizione delle nozze d’oro festeggiate nel novembre scorso. Bettiol portacolori della EF Education EasyPost, guida la classifica con 125 punti ed è seguito da Milan a quota 80, Vendrame 35, Ulissi 25, Scaroni 20, e da un quintetto con 15 punti capitanato da Filippo Ganna, e che comprende anche Piganzoli, Lonardi, Tonelli e il toscano Conforti. Ricordiamo che la classifica del Giglio D’Oro è determinata dai piazzamenti ottenuti dai corridori, con un punteggio che varia a seconda dell’importanza della gara, mentre sono previsti altri riconoscimenti per chi vince il Giro d’Italia, il Campionato Italiano assoluto, per la rivelazione della stagione, ed altri ancora. Plurivittorioso assoluto del premio è Francesco Moser con 9 edizioni.