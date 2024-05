Ciclismo, Biassono senza rivali. Armanasco vince per distacco. E Colella confeziona la doppietta

Non ci sono dubbi, l’Unione Sportiva Biassono è la squadra del momento. Il team brianzolo di Ivano Maino domina la scena anche a Stagno Lombardo, nel Cremonese, dove si è disputata la 67esima Coppa 1° Maggio per la categoria allievi. E questa volta è toccato a Raffaele Armanasco (nella foto) godere dei complimenti del successo che il biker ha conquistato per distacco. Armanasco si è, infatti, presentato in solitaria al traguardo anticipando il compagno di colori Filippo Colella, reduce a sua volta dal trionfo ottenuto sabato scorso a Roma nel Gran Premio Liberazione. E ci sono anche la quarta posizione di Davide Gileno e la sesta di Davide Licari a completare la festa per la formazione diretta da Paolo Brugali. Un magic moment per il Biassono che sicuramente non si ferma qui in vista delle prossime gare.

Dan.Vig.