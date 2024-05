Ciclismo Brillanti risultati per la massese Fioravanti. Sofia subito in luce nella mountain bike

La passione per le due ruote è rimasta intatta ma ha preso nuove direzioni per Sofia Fioravanti che dopo 10 anni di attività su strada ha deciso di dedicarsi in maniera primaria alla mountain bike e in particolare alla disciplina Marathon che è quella più amata dagli appassionati di fuori strada perché prevede lunghe distanze e numerosi dislivelli. L’atleta massese, inserita nella categoria Junior Primo Anno, ha subito risposto con ottimi risultati nelle gare alle quali ha partecipato. Nello specifico sono già arrivati una vittoria e tre secondi posti che per il momento le stanno valendo il primato nel circuito della Mtb Tour 2024 mentre è seconda nella classifica della Coppa Toscana. Fioravantii sabato scorso è giunta prima donna Junior nella gara nazionale Bike Marathon Riva del Garda che ha visto circa 1500 partenti. La biker massese ha partecipato alla ’Ronda Grande’ di 60 chilometri e con 2400 metri di dislivello classificandosi quarta donna assoluta in una delle gare più dure del circuito XCP. A fine marzo Sofia, che gareggia nel Team Zamparella di Castelfranco di Sotto (Pisa), aveva già ottenuto un quarto posto in una gara nazionale in Veneto.

"Questa nuova avventura in una diversa disciplina mi sta dando grande soddisfazione – ha spiegato la giovane ciclista classe 2007 – anche se è molto più dura rispetto alle corse su strada. Ci sono tanti chilometri da macinare con dislivelli che possono raggiungere anche 1500/2000 metri. Questa è un’attività dove il settore femminile non è ancora particolarmente sviluppato e di sicuro ci sono margini di crescita importanti. La strada l’ho abbandonata ma non del tutto. Certamente a settembre correrò il Giro della Lunigiana femminile ma mi concentrerò in particolare sulla mountain bike e ai percorsi nei boschi. Il mio obiettivo è quello quando potrò, a 19 anni, di correre le Gran Fondo della Marathon".

Gianluca Bondielli