Oggi il Giro d’Italia si conclude con la passarella a Roma, ma è stata la doppia scalata del Montegrappa a definire la classifica generale alle spalle del dominatore lo sloveno Pogacar. Per i nostri portacolori è stata una giornata in chiaroscuro con Luca Covili (foto) in difficoltà sin dal primo passaggio dopo un Giro sempre in crescendo non è riuscito a tenere il ritmo del gruppo maglia rosa e lottando con le ultime forze rimaste è giunto al traguardo di Bassano al 27° posto perdendo tre posizioni nella classifica finale. La 18^ piazza il miglior piazzato della VF Group Bardiani è certamente un buon risultato ottenuto nella quattro partecipazioni alla corsa rosa, con qualche rammarico per non essere riuscito a consolidare alla vigilia della penultima tappa il 15° posto raggiunto con tanto impegno ,specialmente nelle due prestazioni a cronometro di buon livello per le sue caratteristiche. A Pavullo comunque i suoi tifosi stanno organizzando una festa per il suo rientro. Giornata positiva per il finalese Giovanni Aleotti nel giorno del suo 25° compleanno ha corso a fianco del colombiano Martinez, che a Roma salirà sul secondo gradino del podio rosa che era il massimo che si poteva ottenere alle spalle di Pogacar. Aleotti comunque è riuscito a concludere al 24° posto nella generale e 7° tra gli under 25 in attesa di poter presto puntare ad una vittoria in Italia in una gara di prestigio. Buoni piazzamenti anche per il ventenne Luca Paletti impegnato in Francia nel 33° Alpes Isere Tour, giunto con il gruppo dei migliori ed è entrato nella top ten tra i Giovani. Il 32° G.P.Città di Sassuolo per Giovanissimi è l’unico appuntamento nella nostra provincia.

Elio Giusti