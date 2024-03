Il prossimo weekend è ricco di appuntamenti per il ciclismo modenese con il finalese Giovanni Aleotti (in foto) al via della 115^ classicissima Milano-Sanremo ed i master al Novi Sad in gara nella seconda prova del Criterium Emiliarace 2024. Ieri si è svolta la Milano-Torino con vittoria in solitaria di Alberto Bettiol con il team modenese-reggiano del VF Group Bardiani che ha colto una pregevole ottava piazza con Martin Marcellusi giunto nel drappello degli inseguitori . Dopo aver concluso al 36° posto assoluto , 15° della classifica giovani ed essere sempre stato protagonista nelle tappe più impegnative in appoggio all’australiano Hindley che ha terminato sul terzo gradino del podio finale, i direttori sportivi della Bora Hansgroe hanno inserito Aleotti nella compagine dei sette atleti che sarà al via della prima corsa monumento delle gare World Tour del 2024 trasmessa in diretta su Raisport e poi su Rai 2 sin dal via.Ovvia la soddisfazione del 24enne atleta modenese e del suo attivissimo Fans Club . Il leader del team tedesco, che probabilmente al Tour de France varierà denominazione in Red Bull entrata in maggioranza nella proprietà,per la classicissima di primavera sarà il velocista Danny Van Poppel ed Aleotti che gli è stato assegnato il n° 32 saprà certamente supportarlo essendo diventato un uomo squadra in attesa di avere le possibilità di lottare per conquistare la sua prima vittoria in Italia, dopo aver centrato i successi nei primi due anni di carriera al Sibiu Tour in Romania. Sabato al Novi Sad saranno in gara i master per la seconda prova della Criterium Emilia Race 2024 dopo il debutto all’autodromo di Marzaglia la prima domenica di marzo. La prova che si svolge sotto l’egida dell’Uisp Modena presieduto da Fausto Melotti, è organizzata dallo Spilla Team Spilamberto ed è valida per l’assegnazione del 2° Trofeo RS Bardelli con il via della prima batteria alle 12 e l’ultima alle 14,30.

Andrea Giusti