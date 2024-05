Ciclismo: a Rignano sull'Arno i campionati toscani Amatori Uisp

Rignano sull'Arno, 24 maggio 2024 - Organizzato dalla società fiorentina Vitam-In-CMF con la collaborazione della New MT Bike e il patrocinio del Comune rignanese, si corre domenica mattina in località Pian dell’Isola nel comune di Rignano sull’Arno, il Trofeo I&S valevole per il Campionato Toscano amatori tesserati Uisp 2024.

Dieci i titoli regionali in palio, dagli Elite Sport (i più giovani) al settore femminile, compreso le otto categorie dei Master. Il ritrovo di partenza e l’arrivo saranno di fronte alla Caffetteria L’Isola e prima partenza delle quattro previste alle ore 9 per le categorie Master 5 e 6. A seguire cinque minuti dopo il via alle ai Master 7 e 8 e alla donne. Il tracciato prevede 7 giri del circuito Pian dell’Isola, Rignano, S.Clemente, Leccio, Ponte Nuovo, Pia dell’Isola, più il tratto finale attraverso Burchio, Palazzolo, Salceto, Pian dell’Isola.

Terminate le prime due gare, terza partenza alle ore 12 per gli Elite Sport, Master 1 e 2, seguita cinque minuti dopo da quella dei Master 3 e 4. Il percorso prevede lo stesso circuito per sei volte più un tratto in linea più lungo che tocca anche la località Le Valli. Saranno premiati i primi 5 di ogni categoria e per i vincitori di ogni categoria tesserati all’Uisp la maglia di Campione Regionale 2024, mentre ad ogni partecipante sarà consegnato un gadget. La scorta tecnica al seguito delle quattro gare sarà curata dal Moto Guzzi di Prato.

Antonio Mannori