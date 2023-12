Ciclismo, il pratese Cataldo approda nel Team Continental Albiono Pro Cycling

Prato, 8 dicembre 2023 - Dopo i contatti avuti con alcuni team italiani (l’ultimo dei quali sembrava decisivo con il Team Bike Sicilia di Paolo Tiralongo) è arrivata la fumata bianca per l’atleta pratese élite Lorenzo Cataldo, brillante protagonista nel corso della stagione 2023 in maglia Gragnano Sporting Club-La Seggiola con tre vittorie e numerosi piazzamenti tra i quali quattro secondi posti. Cataldo si è trovato d’accordo con Luciano Fondrieschi, team manager del Team Continental americano della Albiono Pro Cycling. Cataldo, classe 1999, già campione regionale élite ha spiccate caratteristiche da velocista e nel corso dell’ultima stagione ha mostrato un’apprezzabile continuità di rendimento che gli hanno permesso di ottenere un ottimo decimo posto nella classifica nazionale. “Sono contento di questa possibilità che mi è stata offerta da Fondrieschi e spero di ripagare con i risultati la fiducia che il team ha riposto in me. La squadra anche se di matrice americana, avrà la base logistica a Mentone in Francia e sarà composta da corridori provenienti da diversi paesi. Al momento – continua Cataldo – sono l’unico italiano della squadra che possiamo considerare formazione poliglotta tenuto conto della nazionalità dei vari corridori. Il calendario mi porterà a correre pressoché in tutti i Continenti e questo per me non fa che darmi maggiori stimoli per impegnarmi e prepararmi al meglio. Adesso – conclude l’atleta pratese recentemente premiato in occasione del premio Coraggio e Avanti - ci ritroveremo per il primo contatto verso la metà di dicembre proprio a Mentone dove potrò conoscere anche i miei nuovi compagni di squadra e lo staff tecnico e dirigenziale”. Per Lorenzo Cataldo un passo in avanti importante, per raggiungere ulteriori traguardi futuri nel ciclismo, dove il pratese ha saputo cogliere diverse soddisfazioni anche nelle categorie minori (ricordiamo con piacere la sua seconda stagione da juniores).