Ciclismo: il pratese Cataldo vince al Tour of Maroc

Prato,5 giugno 2024 - Dopo alcune ottime prestazioni precedenti il pratese Lorenzo Cataldo ha offerto una grande gioia al suo team, la Vini Monzon Savini Due OMZ.

Il pratese infatti ha vinto la quinta tappa del 33° Tour of Maroc, manifestazione prevista su 10 tappe per 1.680 Km che si concluderà domenica 9 giugno, ed alla quale prendono parte 18 squadre.

Il successo non è sfuggito a Cataldo nella tappa da Kelaa Seraghna a Khouribga di 150 km, grazie al suo spunto veloce allo sprint e grazie anche al lavoro effettuato dai suoi compagni di squadra Filippo Tagliani (giunto quarto), Anouar Rahmou e Daniel Sidlo che hanno messo Cataldo nelle condizioni migliori per conquistare la vittoria.

Oltre alla gioia del pratese per il successo quella del team manager Stefano Giuliani. “Questo successo di Cataldo non era scontato. È il coronamento della crescita che stiamo attraversando, e del grande lavoro che stiamo concertando con il direttore sportivo Dilara Gul che sta facendo tirocinio ed imparando in fretta per dirigere ad alto livello. La vittoria coincide con il compleanno di Siro Zanetti, sponsor di OMZ. La dedichiamo a lui e, oltre agli auguri, lo ringraziamo per la fiducia che ci ha dato per tutto l’arco della stagione così come siamo grati agli altri partner che ci seguono per tutto l’anno”.

Quanto a Cataldo un successo che fa morale e da qui a domenica ci potrebbe essere ancora risultati positivi.