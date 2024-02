Ciclismo. Cavalcata straordinaria per la Bardiani

Una giornata straordinaria per la VF Group Bardiani-CSF Faizanè che ieri ha vinto la prima tappa della Volta Valenciana grazie ad Alessandro Tonelli, primo davanti al compagno di squadra Manuele Tarozzi, al termine di una bellissima cavalcata.

I due hanno attaccato sull’ultima salita, guadagnando abbastanza margine per arrivare al traguardo con ampio vantaggio. Per il bresciano, si tratta della seconda vittoria in carriera, per il ciclismo italiano è la prima vittoria della stagione.

Le dichiarazioni di Tonelli, da dieci anni nella squadra del patron Reverberi: "Una giornata bellissima, devo ringraziare per questo successo il mio compagno di squadra Manuele Tarozzi. Questa vittoria è importantissima perché significa che durante l’inverno abbiamo fatto un ottimo lavoro di preparazione. Cercheremo di tenere la maglia di leader il più possibile nei prossimi giorni. Ora guarderemo alle corse con più fiducia e proveremo a vincere ancora".

Roberto Reverberi, team manager della squadra, è ovviamente felicissimo: "Questa mattina (ieri, ndr), sul bus, avevo parlato con i ragazzi della possibilità di andare in fuga e portarla fino all’arrivo. Durante la gara c’è stata un po’ di incertezza su chi dovesse tirare, hanno lasciato andare i fuggitivi a nove minuti e quando il gruppo ha cominciato a rimontare abbiamo attaccato sull’ultima salita".

Ciligiena sulla torta per la Bardiani è l’ottavo posto conquistato da Filippo Fiorelli.