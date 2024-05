Ciclismo. Cazzarò e Pivetti in rappresentativa regionale

Giovani ciclisti crescono. Soddisfazione per l’ambiente del pedale reggiano per la chiamata di Denny Cazzarò e Elia Pivetti nella rappresentativa regionale categoria Esordienti. Il correggese Cazzarò corre con la maglia dell’Sc. Torrile, mentre Pivetti è tesserato per l’Sc. Cavriago. I due sono stati convocati dal tecnico Marco Guidetti per la selezione Fci dell’Emilia Romagna che sarà impegnata domenica in Lombardia. Pivetti si è messo in evidenza nelle gare recenti e domenica scorsa nelle prove valevoli per il campionato provinciale. Cazzarò da alcuni mesi a questa parte si è spesso inserito con buona continuità tra i primi dieci di molte gare. Ora per entrambi la chiamata per la selezione. La gara che vedrà protagonista Denny Cazzarò e Elia Pivetti si svolgerà a Besnate (Varese): si tratta del 23° Gran premio Guardian Angels, in cui viene messo in palio anche il 6° Trofeo Ites com. Direttore di corsa Pierangelo Colombo, vicedirettore Andrea Marini, giuria composta da Maurizio Bertani, Camilla Cerizza e Barbara Sordi. Organizza il locale gruppo Prealpino. La prova è su strada, in un anello di circa nove chilometri, per un totale di circa 40 chilometri.