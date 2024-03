CICLISMO. Circuito della Madonnina dà il via alla stagione

Per gli appassionati di ciclismo sarà una domenica da non perdere. Si corre oggi il circuito della Madonnina la classica di apertura della stagione spezzina riservata alla categoria juniores organizzata alla società Casano con il patrocinio della Fci provinciale e Comuni di Luni e Castelnuovo che condividono il percorso. In palio il memorial intitolato al ricordo di Giorgio Tonelli la voce del Lunigiana e del direttore sportivo Antonio Cibei, due indimenticati protagonisti della scena ciclistica. Percorso da 79,5 km con partenza dal centro sociale di Molicciara alle 13.30 per poi affrontare via Carbone, via di Mezzo, Salicello e entrare nel territorio di Luni dall’Olmarello quindi 27 volte il circuito via dei Pini, Larga, Monte dei Frati quindi Molino del Piano, via Provinciale, Dante Alighieri e arrivo intorno alle 16 in piazza Matteotti a Castelnuovo.