Ciclismo, la "Classica degli Olivi" di ciclocross a Pieve a Presciano

Pieve a Presciano (Arezzo), 8 dicembre 2023 – Una sessantina di concorrenti ha preso parte alla “Classica degli Olivi” valevole per il 19° Gran Premio La Pieve, tradizionale appuntamento con il ciclocross, nella giornata dell’8 Dicembre a Pieve a Presciano in provincia di Arezzo. Organizzata dalla S.C. Ponticino Tecnicolor Vaio, la manifestazione si è svolta in un pomeriggio grigio e freddo, sullo spettacolare circuito che toccava anche il centro abitato della località valdarnese. I protagonisti sono stati i due Spanio, Marco e Matteo, Matacera, Nannini, Rododendro. La gara era valevole come prova del Trofeo Toscana di ciclocross il cui prossimo appuntamento è previsto a Cinquale di Montignoso domenica 17 dicembre.

Questi i risultati della gara di Pieve a Presciano:

OPEN: 1)Alessandro Nannini (Borgonuovo) – Under 23 – 2)Nico Biagi (Gito Squadra Corse); 3)Flaviano Mogavero (Borgonuovo) – Elite – 4)Davide Mattacchioni (idem); 5)Gaddo Gavilli (Seanese Jolly Estintori). JUNIORES: 1)Matteo Spanio (Borgonuovo); 2)Mattia Mariani Team Siena Bike). ALLIEVI (1° anno): 1)Marco Spanio (Team Valdinievole); 2)Niccolò Nieri (Sorgente Pradipozzo); 3)Stefano Niccolini (Pedale Senese); 4)Giulio Moroni (Fosco Bessi); 5)Ermin Ademi (Nestor Marsciano). ALLIEVI (2° anno): 1)Fabrizio Matacera (Elba Bike); 2)Gabriele Squillace (Sancascianese). ESORDIENTI: 1)Pietro Rododendro (Elba Bike); 2)Nicolò Martini (id.); 3)Mirko Malaggese (id.); 4)Francesco Doddducci (Itala 1907); 5)Niccolò Fondacci (Nestor Marsciano). GIOVANISSIMI G6: 1) Lorenzo Sardi (Elba Bike); 2)Turini; 3)Lepri; 4)Francescangeli; 5)Princigalli. Tra le femmine prima Sara Colzi (Fosco Bessi). DONNE (Open): 1)Carlotta Fondriest (Aromitalia Vaiano Basso). JUNIORES: 1)Anna Rododendro (Elba Bike); 2)Ginevra Tinchella (Team Zhiraf). ALLIEVE: 1)Asia Cortesi (Elba Bike). AMATORI: Hanno vinto Michele Cancherini (Master 1); Leonardo Chieruzzi (M2); Benedetto Ceppitelli (M3); Alessandro Timitilli (M4); Andrea Segreti (M5); Anthony Jesse Couch (M6); Paolo Sebastiani (M7); Massimo Burzi (M8); Miria Poggianti (donne). Antonio Mannori