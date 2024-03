Ciclismo: la Coltano Grube dai Giovanissimi per tornare al passato

Coltano,18 marzo 2024 - La Coltano Grube storica società ciclistica da 36 anni sulla breccia presieduta da Ulisse Stefanucci, è tornata quest’anno nei locali della Villa Medicea di Coltano per la presentazione delle squadre e del programma 2024. C’era il sindaco di Pisa Michele Conti, legato da amicizia con la famiglia Stefanucci, il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti, il giovane professionista pisano Federico Savino, cresciuto nelle file dell’U.C. Coltano.

Una cerimonia semplice com’è nello stile della famiglia Stefanucci, illuminante esempio di serietà, impegno e passione. La campagna di reclutamento e di rilancio del gruppo giovanissimi con la pista ciclabile di Coltano quale prezioso supporto continua con successo (sono 19 anche quest’anno i miniciclisti dai 7 ai 12 anni) e con questa lo scopo principale è quello di tornare ad avere in futuro anche due squadre con un buon numero di giovani esordienti (sono 4 per l’imminente stagione) mentre nella categoria allievi è presente solo l’ottimo e brillante livornese Mezzasalma. Oltre all’attività giovanile, garantita da uno staff tecnico preparato quanto appassionato del lavoro, la Coltano Grube organizzerà nel 2024 la gara giovanissimi del 13 aprile, quella degli esordienti il 26 maggio, mentre la novità è il cambio di data della Pisa-Volterra-Memorial Ettore Stefanucci (già apprezzato e stimato presidente della società) dalla prima domenica di agosto al 14 luglio. Tra gli sponsor tante riconferme come Agrisport, La Taverna del Grillo, Tirreno Immobiliare, Studio B&G, Punto Gomma, Martini Paolo, Centro Estetico Naif, Fideuram.

ALLIEVI: Massimo Mezzasalma. Ds Lorenzo Stefanucci. ESORDIENTI: Andrea Zoppi, Tommaso Marini, Federico Nesti, Mario Libero Maffei. Ds Claudio Rovina e Paolo Bertini. GIOVANISSIMI: Michele Squillace, Daniele e Matteo Ciucci, Gabriele Stefanucci, Riccardo e Leonardo Castaldo, Francesco Jurinovic, Giulio Nesti, Cristian Neri, Ettore Scalzini, Matilde Bottai, Gabriele Grandi, Filippo Pistolesi, Emma Lazzereschi, Mattia Bolognesi, Gabriele Bottai, Edoardo Stefanini, Nicolò Gambuzza, Giulio De Angeli. Ds Samuele Luppichini, Siliano Orsucci, Rosario Stefanucci.

Antonio Mannori