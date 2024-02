Ciclismo. Confalonieri e Tonetti a Dubai

Scatta oggi la seconda edizione dell’UAE Tour per la categoria donne Elite. Alla gara a tappe di World Tour degli Emirati Arabi, partecipano la seregnese Maria Giulia Confalonieri (Uno X Mobility) e la besanese Cristina Tonetti (Laboral Kutxa Fundacion Euskadi). Il via stamane a Dubai Miracle Garden con la prima frazione di 122 chilometri. Terreno ideale per la velocista brianzola Confalonieri. Non da meno Tonetti, già protagonista con 16simo posto in Spagna nel Trofeo Felanitx-Colònia Sant Jordi, che stavolta dovrà correre per le compagne.

Dan.Vig.