Ciclismo. Confalonieri settima negli Emirati Arabi

Può sembrare poca cosa, ma un piazzamento in una gara di World Tour è di massima importanza. E il settimo posto di Maria Giulia Confalonieri, ieri, nella seconda frazione dell’UAE TOur (Emirati Arabi) vale come un podio in una gara regionale o nazionale. L’arrivo era a Madynat Zayed dopo 113 chilometri. La seregnese Confalonieri strappa una settima posizione che lascia ben presagire per il prosieguo della corsa che si concluderà domani. "Lo sprint è stato lanciato dalla squadra della Wiebes - racconta Maria Giulia, classe 1993 della Uno X Mobility -. Ci sono stati degli sbandamenti, poi mi sono trovata nella scia della Guazzini e Fidanza e insieme abbiamo tagliato il traguardo. Peccato era una buona occasione per fare meglio, ma cercherò di rifarmi nella frazione di domani di Abu Dhabi che si svolgerà su un tracciato completamento piatto adatto alle mie caratteristiche".

Dan.Vig.