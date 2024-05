CICLISMO. Coppa 1° maggio alla 71ª edizione. Juniores in gara

E’ la storia del ciclismo che torna nel giorno della festa. Si corre oggi la 71ª edizione della "Coppa 1° maggio" riservata alla categoria juniores organizzata dalla società Ponzanese presieduta da Paolo Tosi in collaborazione con Claudio Gentile direttore di corsa Fci e il Comitato Folkloristico di Ponzano Superiore. La giornata si apre alle ore 9.30 in piazza Aia di Croce a Ponzano Superiore per poi scendere in piazza Garibaldi a Santo Stefano Magra e scattare alle 11.30 per i 112,6 chilometri del percorso che prevede i passaggi da ponte di Caprigliola, Ceparana, Fornola, Ponte di Arcola, Sarzana, Ponzano, Santo Stefano per 3 volte. Al 4 giro giunti a Fornola si affronterà la salita per Vezzano e discesa per Bottagna, quindi Ponte di Arcola, Sarzana e arrivo in pizza Aia di Croce a Ponzano Superiore. Sono iscritti 100 corridori di società liguri, toscane, piemontesi e venete.