Ciclismo. Coppa Comune, show sotto la pioggia Le gare giovanili sul Circuito del Colle e degli Assi a Calenzano, valide per la 76^ Coppa Comune organizzata dalla Fosco Bessi, si sono svolte sotto la pioggia battente, mettendo alla prova i giovani atleti. Vittorie toscane per De Stefano e Mori negli esordienti, mentre negli allievi trionfa Dell'Olio in una fotofinish emozionante.