CICLISMO. ’Coraggio e Avanti’, la due giorni del pedale

L’ultimo fine settimana di novembre propone ormai quasi da 20 anni, il premio "Coraggio e Avanti" con la consueta anteprima riservata all’Adispro l’associazione dei ds. La sede quella del convento di S. Lucia alla Castellina, Centro Spirituale del ciclismo e del Museo Filotex (nato da un’idea di Padre Agostino Bartolini). Domani (ore 9) apertura dei lavori con il corso dei ds momento di confronto della categoria. Si parlerà di "Fuoristrada e strada-interazioni per il futuro" con la presenza di Paolo Bettini e Filippo Pozzato, oltreché di multidisciplina con Diego Bragato, di Social Media e stress emotivo di performance con Elisabetta Borgia, di diritti sportivi e sul tema la "Riforma del lavoro sportivo", con Cesare Di Cintio e Stefano Piccolo, poi sarà consegnato il "Timone D’Oro" 2023. DOMENICA a mezzogiorno nella chiesa della Castellina al termine della celebrazione della Santa Messa, la consegna dei numerosi riconoscimenti da parte di Luca Limberti presidente del Centro Spirituale, di Alessandro Troni e degli altri componenti del Gruppo Amici del Ciclismo della Castellina. Il 19° Premio "Coraggio e Avanti" al bergamasco Lorenzo Milesi, ex calciatore, Campione del Mondo a cronometro Under 23 a Glasgow in questa stagione. Gli altri riconoscimenti a Evgenij Berzin (Premio Gastone Nencini); a Silvano Contini quello denominato Azzurri d’Italia Memorial Alfredo Martini, il Memorial Franco Ballerini a Norma Gimondi figlia del grande campione

Antonio Mannori