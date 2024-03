Ciclismo: Corsa a Punti, Scratch e Tempo Race. Castellani, Fiscarelli e Pierobon. La Cicli Fiorin piazza la tripletta

Torna dalla Svizzera con tre successi il gruppo sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. La formazione brianzola ha recitato la parte del leone nell’internazionale Meeting su pista che si è tenuto al velodromo del Centro Mondiale UCI di Aigle.

Le giovani leve Cesare Castellani, Rebecca Fiscarelli e Andrea Pierobon hanno primeggiato nelle gare delle rispettive categorie che prevedevano nel programma la Corsa a Punti, Scratch e Tempo Race. Iniziando con gli allievi, Castellani si è imposto con 106 punti anticipando in classifica lo svizzero Thibaut Beckers e il compagno di squadra Lorenzo Milani. Ai piedi del podio si è fermato Ivan Borghi Pelizzoni, quinto Manuel Roccia. In campo femminile Fiscarelli si è presa la prima posizione con 130 punti precedendo di sei lunghezze la compagna di scuderia Greta Bordin, terza piazza per la tedesca Selina Witzik: quarta Nicoletta Berni. Tra gli esordienti Pierobon ha raccolto la prima affermazione nella nuova categoria superando il compagno Andrea Radice e lo svizzero Noam Berrutt. Isabel Di Sciuva è risultata la migliore tra le ragazze dove quinta si è classificata Elisabetta Ricciardi. Dan.Vig.