Ciclismo Countdown per il Gp Industrie del Marmo Convalle punta in alto "Si daranno battaglia i migliori Under 23"

"Questa edizione sarà di un livello particolarmente alto e questo non può che renderci soddisfatti del lavoro svolto". Così Fabrizio Convalle, ex ciclista professionista e vice presidente della Fausto Coppi, parla dell’ormai prossimo (si correrà domenica 12 maggio) gran premio “Industrie del marmo“, la corsa ciclistica internazionale che si disputerà sul tradizionale circuito Marina-Ponti di Vara (partenza e arrivo in viale Colombo), riservata alla categoria Under 23.

"E’ sempre stata nostra precisa intenzione portare sulle strade di Carrara una gara importante, con nomi e squadre di rilievo e questa non farà eccezione" prosegue Convalle (nella foto) che ringrazia la federazione per la vicinanza e per il sostegno mostrato ogni anno e per la presenza del Ct Amadori".

Intanto continuano a ritmo serrato la preparazione e il perfezionamento dei dettagli finali. E’ già stata definita la griglia delle squadre che prenderanno parte alla gara: 29 team (di cui una decina provenienti dall’estero) che schiereranno 174 corridori e si tratta di squadre importanti del panorama ciclistico internazionale. Come tradizione al vincitore sarà assegnata una coppa in memoria dell’indimenticato Mario Bianchi, per anni vice presidente della Fausto Coppi e instancabile organizzatore del gran premio.

ma.mu.