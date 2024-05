Ciclismo. Covili e Aleotti, un grande Giro. Applausi nella tappa a Cento

La tredicesima tappa del 107° Giro d’Italia si è conclusa Cento (Ferrara) secondo le previsioni con la terza vittoria dell’olimpionico Milan sul gruppo compatto dove hanno concluso i nostri Giovanni Aleotti e Luca Covili applauditissimi da tanti modenes presenti. Giovanni Aleotti che abita a Finale Emilia aveva il suo fans club oltre ovviamente alla sua famiglia con papà Roberto che lo aveva seguito anche nella tappa di Siena sulle strade bianche. Il bilancio della seconda settimana del portacolori della Bora Hansgroe è certamente positivo nonostante che il suo compito sia quello di essere di supporto al colombiano Martinez, secondo alle spalle dello sloveno Pogacar: è piazzato al 18° posto della classifica generale e 6° in quella degli under 25 con un ampio margine sul 7°. Aleotti sempre a fianco di Martinez, è riuscito a giungere 15° sia nella impegnativa tappa Pompei-Cusano Mutri che in quella dei muri marchigiani che si è conclusa a Fano. Oggi si corre la cronometro Castiglione delle Siviere -Desenzano di 31,2 chilometri dove dovrebbe mantenere il suo piazzamento in classifica e poi domenica sarà ancora a fianco del colombiano nella tappa di Livigno. Positiva anche la corsa rosa del 27enne Luca Covili, 21° nella classifica generale dopo aver superato bene la prima cronometro, ha poi perso un pò di smalto nella tappa di Prati di Tivo riuscendo a rifarsi nella tappa tutta campana di Pompei centrando la fuga decisiva e solo per la sua generosità nel supportare il suo compagno di squadra Pozzovivo non è riuscito a centrare la top ten che era sicuramente alla sua portata. Dopo la tappa di ieri di Cento dove non ha dovuto spendere troppe energie oggi dovrà superarsi nella crono di Desenzano del del Garda per non perdere troppe posizioni nella generale e poi da domani stare con i migliori nella tappa di Livigno. Nell’ultima settimana il portacolori del team modenese-reggiano VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva si è sempre migliorato sperando di tenere lontano il virus che ha costretto al ritiro lo scorso anno. Oggi a Sorbara di Bomporto si corre il Meeting Provinciale Fuoristrada, 4° G.P. dell’Unione di Sorbara. Domani invece gli Esordienti e gli allievi saranno in gara a Novi.

Andrea Giusti