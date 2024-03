Ciclismo. Dall’asfalto alla terra, il weekend dei brianzoli

Pasqua e Pasquetta in bicicletta per la maggior parte dei corridori e delle squadre brianzole. Domani gli esordienti della Salus Seregno, le donne giovanili e gli allievi del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin affronteranno la trasferta in Toscana per partecipare alle gare “Pasqualando“ che si svolgeranno a Ponte a Egola di San Miniato in provincia di Pisa. Nella medesima giornata i due biker dell’Unione Sportiva Biassono, Simone Pesenti - fresco del successo su strada nella Coppa Cei nel Lucchese - e Raffaele Armanasco, disputeranno la prova nazionale di mountain bike in programma ad Esanatoglia in provincia di Macerata. Mentre gli allievi della formazione di Biassono lunedì saranno al via della corsa bresciana di Calcinato dove sono attesi anche i portacolori del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi.

Mentre la pattuglia juniores del team di Giussano si schiererà alla partenza della manifestazione di Cantù, nel Comasco, unitamente alla Energy Team di Rocco Pisano. A Calenzano, sulle strade fiorentine, i corridori della Salus Seregno e della Cicli Fiorin di Seveso andranno a caccia del risultato pieno nella 76esima edizione della Coppa Comune aperta alle categorie esordienti e allievi. Infine, la Named-MI Impianti di Lesmo parteciperà al Trofeo Visentini per elite e under 23 in programma a Bagnolo di Nogarole Rocca nel Veronese.

Danilo Viganò