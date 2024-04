Ciclismo. De Stefano e Menici a segno al memorial Bacci a Perignano

Due belle gare giovanili riservate agli esordienti del primo e secondo anno hanno caratterizzato la giornata ciclistica a Perignano organizzate dal Gruppo Staffette Capannolese. In palio il primo Memorial Fabio Bacci con la presenza complessivamente di 80 esordienti. Nella gara del primo anno un bel duello in volata tra due 13enni pisani bravi e brillanti in questa prima parte della stagione. Ha prevalso questa volta Diego De Stefano portacolori del GS Butese nei confronti di Marini della Coltano Grube Costruzioni già vincitore di 5 gare. La volata finale al termine dei 21 km è stato l’elemento tecnico di rilievo della gara. De Stefano ha saputo imporre il suo rush cogliendo la bella vittoria e confermando le sue doti. Bravo anche Marini e terza posizione per Filippo Cantini dell’Empolese. Quindi Daniele Brocchi della Pol. Albergo e Manuel Beoni del Montecarlo Ciclismo. La media sui 21 km e mezzo del tracciato è stata di km 36,923. Nella seconda gara di Perignano di 34 km (media finale di km 34,991) trionfo per la società fiorentina Fosco Bessi di Calenzano con il primo posto per il pratese Duccio Menici e seconda piazza per il suo compagno di squadra Gabriele Fratoni. Anche l’epilogo della corsa del secondo anno è stato in volata. Sul podio con il terzo posto Elia Caorsi del Team Più Sport Levante, quindi Leonardo Cerofolini del Pedale Toscano e Andrea Castrucci del Team Valdinievole. La rivincita per la categoria esordienti primo e secondo anno il Primo Maggio sulle strade del Mugello con la Coppa Lavoratori a Luco, valida anche come seconda prova del Memorial Tommaso Cavorso nel ricordo del giovane atleta.

Antonio Mannori