Ciclismo. Del Medico due volte sul podio

Brillante trasferta del diciassettenne versiliese Fabio Del Medico a Francoforte in Germania, dove lo junior di Pietrasanta è stato impegnato nell’ultimo fine settimana, nella gara internazionale su pista Lauf Brandenburger Sprintcup 2023. Il due volte campione italiano delle specialità Keirin e Velocità convocato dai tecnici della Nazionale Italiana che puntano molto sul corridore versiliese, ha gareggiato con la maglia tricolore conquistando nella prima giornata il terzo posto mentre ha fatto ancora meglio giungendo secondo nella prova finale. Fabio Del Medico tesserato per il Velo Club Scuola Ciclismo di Empoli (società per la quale gareggerà anche nel 2024) ha dimostrato il suo valore dando a tratti spettacolo sulla pista tedesca di fronte a quotati avversari. Un giovane di classe e talento che fa sperare molto per il futuro.

Antonio Mannori