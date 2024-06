Ciclismo dilettanti: l’aretino di Indicatore guarda avanti. Della Lunga e il momento magico: "Altre vittorie per puntare ai prof»

AREZZO

Quando lo raggiungiamo al telefono, Francesco Della Lunga ci risponde da Livigno dove si trova da qualche giorno con la squadra per un periodo di allenamenti in altura. Il 23nne ciclista aretino è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione tra i dilettanti rilanciando le sue quotazioni come uno dei miglior velocisti del panorama italiano dopo un anno, il 2023, sfortunato.

Quattro successi per lo sprinter di Indicatore, nel 2024, tutti firmati con la nuova maglia della Hopplà Petroli Firenze dove è approdato dopo aver lasciato il Team Colpack Ballan.

"Avevo bisogno di cambiare e dare una svolta – ci dice – ho trovato nuovi stimoli. Sicuramente ha influito il fatto di sentirmi uno dei leader della squadra e al centro del progetto". La mononucleosi ne aveva pesantemente condizionato la scorsa stagione dove non era riuscito ad esprimersi ai suoi livelli. Il talento, però, c’è sempre stato, la determinazione pure e così Francesco è tornato a dominare le volate come tante volte aveva fatto in passato sia da dilettante che anche nelle categorie giovanili. Potenza e classe nei quattro sigilli della sua fantastica Primavera.

"Vincere è sempre bello, ma se devo scegliere un successo dicono l’ultimo alla Due Giorni Marchigiana-Trofeo Città di Castelfidardo, gara internazionale. Ho dimostrato e preso consapevolezza che posso vincere anche le corse che contano davvero". Gli altri acuti sono arrivati alla Pasqualando, al trofeo Tripetolo e al trofeo Capraia e Limite. Della Lunga ha già chiari gli obiettivi per la seconda parte di stagione. "Giro del Veneto dove ho già vinto due tappe e Città di Brescia. Due competizioni che si adattano alla mie caratteristiche".

Per il futuro il sogno resta il passaggio tra i professionisti.

"Ci penso sempre. Spero di continuare a vincere per avere una occasione magari al termine di questa stagione. Purtroppo – conclude Francesco – in questi anni da dilettante, un po’ per problemi di salute, un po’ causa Covid, ho sempre dovuto rincorrere".

Andrea Lorentini