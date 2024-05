Ciclismo, domenica la classica granfondo del circolo Dozza. La carica dei mille per la ’Dieci Colli’

Sono quasi mille i ciclisti che domenica alle 7,30 scatteranno dai Giardini Margherita per la 38ª edizione della Dieci Colli Arrow. La granfondo "è tornata ai Giardini per fare festa, sperando nel sole. Cercheremo di non dare fastidio a nessuno in strada, come al solito", afferma Irene Lucchi, presidente del circolo Dozza. A causa del meteo incerto, gli organizzatori si aspettano un’impennata delle iscrizioni all’ultimo momento, aperte fino a domani. "Rilanciamo la Dieci Colli in un simbolo come i Giardini Margherita", dice Roberta Li Calzi, assessora allo Sport. L’edizione 2024 prevede un percorso unico di circa 118 chilometri, un dislivello totale di oltre 2200 metri e un’altitudine massima di 846 metri. "È un percorso duro e anche un po’ criticato per il suo impegno", afferma Andrea Gamberini, responsabile tecnico della manifestazione. Cambia il tracciato, ma non il divertimento in nome della sicurezza. "La sicurezza stradale dev’essere vitale non solo per i campioni, ma anche per i genitori dei nostri figli che vogliono imparare a pedalare", sottolinea Simona Larghetti, delegata metropolitana Mobilità ciclistica. Una volta partiti e aver attraversato parte della val di Zena, i corridori arriveranno alla salita di Botteghino di Zocca, presente anche nella tappa Cesenatico-Bologna del Tour de France. Poi Pianoro, Zula, Loiano, Monghidoro e Monzuno per scendere in via del Sasso verso Sasso Marconi. Gli ultimi tratti della corsa vanno da Pieve del Pino fino alla discesa di via Siepelunga, e il rientro ai Giardini Margherita.

L’edizione numero 38 ricorda la figura di Alfonsina Morini Strada nel centenario della sua partecipazione al Giro d’Italia. Lo fa con un trofeo e un dipinto ad opera dell’artista Magaly Arocha Rivas, assegnati alla prima concorrente che taglierà il traguardo ai Giardini Margherita.

Già dalle 12 di sabato sarà allestito il Villaggio Dieci Colli Arrow. Per tutto il weekend, all’interno del parco, partirà la festa. Mentre dalle 10 di domenica andrà in scena il finale del progetto "Bike Park".

Giovanni Di Caprio