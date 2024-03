Ciclismo Donne Allieve. Maria Acuti parte dal podio

Maria Acuti. Ecco il nome nuovo del Velo Club Sovico. La 15enne mantovana di Ostiglia, neo acquisto del team brianzolo presieduto da Maurizio Canzi, si è immediatamente messa in luce salendo sul podio nel Trofeo Vini Terre Gaie per la categoria donne allieve che si è disputato a Vò in provincia di Padova. Nella prima gara della nuova stagione femminile su strada, Acuti si èclassificata al terzo posto nello sprint finale che ha visto primeggiare la figlia d’arte Azzurra Ballan (papà Alessandro è stato campione del mondo a Varese 2008) davanti alla bresciana Elisa Bianchi. Acuti è una giovane di talento, che fino allo scorso anno ha gareggiato per il team Gioca in Bici Oglio Po di Pavia. Nel suo palmarès ci sono numerosi successi fra cui spicca il campionato italiano esordienti primo anno conquistato a Chianciano Terme nel 2021.

Dan.Vig.