Ciclismo donne. BePink all’assalto del Trofeo Binda

Con il Trofeo Alfredo Binda a Cittiglio nel Varesotto, oggi inizia la primavera delle grandi classiche per la BePink-Bongioanni guidata dal manager Walter Zini. Il Trofeo Binda scatterà da Maccagno con Pino e Veddasca e si concluderà sul tradizionale arrivo leggermente in salita di via Valcuvia, a Cittiglio dopo 140,5 chilometri. Il percorso prevede un tratto iniziale ondulato (con il Gran Premio della Montagna di Masciago Primo dopo 17 km di pedalate e l’ascesa di Caldana) e cinque giri del circuito finale, comprensivo delle salite di Casalzuigno (Casale) e Orino. La selezione del team include Irene Cagnazzo, Selene Colombi, Angela Oro (al rientro dal dal Tour El Salvador dove ha conquistato la maglia bianca di miglior giovane e la quarta posizione al Gran Premio del Presidente), Beatrice Pozzobon, Monica Trinca Colonel (quarta al Trofeo Ponente in Rosa) ed Elisa Valtulini.

Dan.Vig.