Ciclismo donne. Bracco e compagne al Gran premio di Crema

Il tecnico Guido Roncolato dopo la bella prestazione di Riccione parla alla vigilia della sfida odIerna nel classico Gran Premio Liberazione di Crema per donne esordienti e allieve: "A Riccione abbiamo corso bene e Nicole Bracco (nella foto con Roncolato) ha sfiorato il successo. E anche la squadra ha brillato". Oltre alla Bracco, va evidenziata anche la seconda posizione di Emma Colombo, la terza e la quarta delle gemelle Michele e Paola Zucca nella cronometro individuale di Valmadrera. Tornando invece alla gara di Riccione, settima piazza per l’allieva Giulia Costa Staricco con Maria Acuti (Velo Club Sovico) quarta. Oggi nuovo confronto per Bracco e compagne a Crema, mentre domenica il team sarà al via della prima prova della Coppa Italia di Società in programma, a Maser nel Trevigiano.

Dan.Vig.