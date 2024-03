Ciclismo donne. Confalonieri debutta sul podio

Primo podio della stagione per Maria Giulia Confalonieri. La professionista di Seregno chiude al terzo posto la seconda tappa del Tour della Normandia. L’atleta della Uno X Mobility, formazione di matrice norvegese della categoria donne élite, chiude con un gap di 5“ dalla iberica Sandra Alonso (Ceratizit WNT Pro Cycling), vincitrice per distacco dopo una prova di 138 chilometri. La brianzola è stata fra le più attive di una giornata in cui è stata fin troppo generosa nel lavoro di chiusura sugli attacchi delle avversarie. Nel finale ha provato il colpo del kappao, ma Alonso è stata brava nell’attuare il contropiede e vincere con merito. Oggi il Tour de Normandia Feminin si conclude con la quarta frazione da Villlers Bocage a Caen di 138 chilometri con la scalata a Mont Pincon e quattro impegnative Cotes di cui la Culey le Patry di 5,1 chilometri situata a poco meno di 30 dall’arrivo.

Dan.Vig.