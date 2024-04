Ciclismo donne. Coppa Italia società. Doppietta in volata per Cesano Maderno

È stata un trionfo per la formazione femminile del Cesano Maderno la prima prova della Coppa Italia per Società svoltasi a Maser in provincia di Treviso. La gara delle esordienti di primo anno ha portato ancora alla ribalta Nicole Bracco, al suo quarto centro personale, che in volata ha preceduto la compagna di squadra Martina Pianta. Lo spettacolare testa a testa tra le due cesanesi dirette da Guido Roncolato, termina in parata fino sulla linea del traguardo dove al fotofinish è la piemontese Bracco a sigillare la vittoria. Alle loro spalle si piazza Marta Grassi della Young Team Arcade. Per quanto concerne la gara delle allieve, quarto posto di Maria Acuti del Velo Club Sovico. Tornando alle rosse di Cesano Maderno, domani saranno al via del Trofeo New Electric di Albino, nella Bergamasca, mentre sabato e domenica sono attese sulle strade del Cremonese.

Dan.Vig.