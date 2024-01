Ciclismo donne. Cristina Tonetti corre veloce, il via dalla Spagna

Con il Trofeo Felanitx Colonia de Sant Jordi, svoltosi ieri in Spagna, è ufficialmente scattata la stagione su strada della brianzola Cristina Tonetti. Classe 2002 di Besana Brianza, figlia del compianto ex professionista Gianluca Tonetti (tra le sue vittorie anche una edizione della Settimana Ciclistica della Brianza), Cristina quest’anno difende i colori della formazione iberica Laboral Kutxa Fundacion Euskadi squadra UCI del circuito femminile Continental. Cristina quest’inverno si è preparata molto bene e in questi giorni si trova ad Altea, in Spagna, per un training camp con le nuove compagne. In un’amosfera eccellente ha dunque iniziato la sua nuova avventura schierandosi al via delle gare della categoria donne elite nella regione di Maiorca dove, oggi è in programma il Trofeo Palma Femina e, domani, il Trofeo Binissalem Andratx. "Grazie a queste prove, posso allenarmi in modo continuo ed efficente - spiega Cristina -. Ho iniziato la mia stagione in Spagna al caldo che mi si addice molto meglio del clima di casa nostra. I miei obiettivi nel 2024? Voglio iniziare bene e crescere nelle gare del calendario internazionale. In questo nuovo team mi trovo a meraviglia, sono tutti gentili e premurosi e altre atlete hanno le mie stesse caratteristiche, correre insieme sarà davvero importante per il successo". Intanto, ieri Tonetti nella volata finale a gruppo compatto si è classificata in sedicesima posizione. Quanto alle brianzole, da segnalare l’ottimo sesto posto della seregnese Maria Giulia Confalonieri (Uno X Mobility) mentre Valentina Basilico è arrivata 17sima e l’altra seregnese Maria Alice Arzuffi 76sima.

Danilo Viganò