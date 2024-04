Ciclismo donne. Doppietta brianzola sulle strade di Crema

Doppietta brianzola nella quarta edizione del Criterium della Liberazione a Crema. Nella prova riservata alle allieve (15-16 anni) prima affermazione stagionale per Maria Acuti. La giovane esponente del Velo Club Sovico ha vinto in volata davanti a Giulia Costa Staricco della società Cesano Maderno, mentre in terza posizione si è classificata Melania Minichino dell’Asd Mazzano. Per i colori di Cesano Maderno c’è inoltre il quinto posto di Vivienne Cassata, figlia della showgirl Justine Mattera; settima Rebecca Fiscarelli e decima Nicoletta Berni entrambe del GS Cicli Fiorin. Tra le esordienti, Nicole Bracco, portacolori del Cesano Maderno, al traguardo anticipa Beatrice Trabucchi e Iasmina Quattri del team bresciano Asd Mazzano. Rimane invece ai piedi del podio l’altra cesanese Giulia Lombardi, mentre la sua compagna Martina Pianta è nona. Sovico e Cesano Maderno dunque grandi protagoniste del 25 aprile su due ruote in attesa di concedere la replica domenica prossima a Maser, nel Trevigiano, nella prima prova della Coppa Italia per società.

Dan.Vig.